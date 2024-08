Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Giovedì 29 Agosto 2024

Hai presente la meravigliosa sensazione di immergere i piedi nell'acqua gelida di un ruscello di montagna dopo aver camminato a lungo? Un toccasana naturale per attivare mente e corpo!

Vivi un'esperienza rigenerante nel cuore della Val Canali passeggiando lungo il Sentiero delle Muse Fedaie, un itinerario adatto a tutti che ci invita a riflettere sul valore della biodiversità e delle risorse naturali come acqua e suolo. Sarà Laura, professionista preparata ed attenta, a guidarti lungo il percorso attraverso apposite stazioni ginniche e fino a giungere al percorso Kneipp nei pressi del laghetto Welsperg. Risveglierai i tuoi sensi scoprendo i benefici dell'idroterapia uniti a quelli della camminata consapevole, per il tuo personale momento di benessere all'aria aperta.

Ritrovo alle ore 9.30 a Villa Welsperg , la Casa del Parco in Val Canali

Tutti i giovedì dal 25 luglio al 29 agosto, Ferragosto escluso

Durata dell'attività: due ore circa

Quota di partecipazione: € 10,00 ; € 5,00 per residenti in uno dei Comuni del Parco e bambini dai 7 agli 11 anni (gratuito per bambini fino ai 6 anni)

Per ulteriori informazioni contattare Laura Moro (334/9534473)

(334/9534473) Per iscrizioni: 0439/026289; visitatori@parcopan.org