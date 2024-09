Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Martedì 3 Settembre 2024

Davanti ai tuoi occhi lo spettacolo delle Pale di San Martino. Ovunque attorno a te la splendida natura della Val Canali, rigogliosa come non mai durante la stagione estiva... Non ti resta che esplorare!

Una piacevole passeggiata guidata,a ritmo lento e alla portata di tutti, per conoscere meglio la ricchezza di questa piccola valle alpina: camminando lungo il Sentiero delle Muse Fedaie, un'esperta guida del Parco ti accompagnerà alla scoperta dei tesori custoditi dalle sette Dee a cui sono dedicate altrettante postazioni lungo il percorso, e ti inviterà a comprendere quanto sia importante salvaguardare la biodiversità.

Ritrovo alle ore 10.30 a Villa Welsperg , la Casa del Parco in Val Canali

Tutti i martedì dal 2 luglio al 10 settembre

Durata dell'attività: due ore circa

Quota di partecipazione: € 5,00 (gratuito per bambini fino ai 6 anni, accompagnati)

Per iscrizioni: 0439/026289; visitatori@parcopan.org