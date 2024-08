Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Venerdì 30 Agosto 2024

Una vista da togliere il fiato, l'inconfondibile aria fresca di montagna e al diradarsi del bosco, proprio al centro del pascolo, ecco la malga!

Un'esperienza coinvolgente da vivere con tutta la famiglia: cammineremo insieme fino a raggiungere malga Bocche, dove assisteremo alla mungitura e assaggeremo il latte appena munto, si cucinerà all'aperto come una volta e i più piccoli potranno salire in sella a docili cavalli. Poi il pranzo, per assaporare i gustosissimi prodotti e piatti tipici della malga e nel mentre conoscere meglio la tradizione della vita in alpeggio e perché è così importante per la conservazione del nostro paesaggio culturale (e non solo).

Partenza alle ore 8.30 presso il Centro Visitatori di Paveneggio , rientro previsto alle ore 16.30 circa

presso il , rientro previsto alle ore 16.30 circa Tutti i venerdì dal 5 luglio al 13 settembre

Quota di partecipazione*: € 30,00 ; € 15,00 per bambini dai 6 ai 14 anni (gratuito per bambini fino ai 5 anni)

; per bambini dai 6 ai 14 anni (gratuito per bambini fino ai 5 anni) * La quota di partecipazione comprende: escursione guidata (andata e ritorno dalla malga); attività di fattoria didattica con personale della malga dedicato al gruppo; pranzo tipico in malga (si prega di segnalare eventuali allergie e intolleranze)

(andata e ritorno dalla malga); con personale della malga dedicato al gruppo; (si prega di segnalare eventuali allergie e intolleranze) Prenotazioni entro le ore 18.00 del giorno precedente (0439/026289; visitatori@parcopan.org)

Per vivere l'esperienza al meglio, si consiglia di indossare abbigliamento e calzature adatti a svolgere un'escursione in montagna.