Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Percezioni sensoriali in cammino

Venerdì 23 Agosto 2024

Immergersi nella Foresta di Paneveggio significa entrare in uno stato di coscienza primordiale e vivere un'avventura sensoriale di profonda comunione con la natura. È una terapia che cura corpo e mente, una buona pratica in cui ascoltare suoni e silenzi, assaggiare i sapori selvatici, sfiorar egli elementi, calpestare terra e radici, odorarne gli aromi.

Inedita ed emozionante esperienza nella Foresta dei Violini, accompagnati dalle guide dell'Associazione Fiemme Fassa Sport inclusivo. Sarà una scoperta di percezioni, un'opportunità attiva di creatività espressiva e liberatoria aperta alle disabilità visive ma anche a tutti coloro, bambini compresi, che la desiderano condividere.

Durante il cammino ci si soffermerà sullo sviluppo della conoscenza sensoriale degli elementi naturali incontrati. I partecipanti con disabilità visive dovranno già essere accompagnati. Qualora non avessero una guida, l'Associazione può metterla a disposizione previa prenotazione in anticipo. Le persone vedenti possono partecipare e, se lo desiderano, potranno vivere l'esperienza bendati anche solo per brevi tratti.

Si effettua nelle giornate di:

Venerdì 23 agosto

Venerdì 6 settembre

Ritrovo ore 10.00 presso il Centro Visitatori del Parco a Paneveggio

Per info e prenotazioni: Nicoletta Navoni - tel. 328/2638883

Quota partecipazione: adulti € 12,00 - bambini 6-14 € 5,00

Nr. minimo partecipanti: 5