Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Mercoledì 15 Gennaio 2025

Tutti i giorni durante le festività natalizie dal 27 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 (escluso il 1° gennaio), uscita pomeridiana ore 14.30

Dall'8 gennaio al 26 marzo 2025 il mercoledì, doppia uscita giornaliera ore 10.30 e ore 14.30

Un esperto del Parco vi accompagnerà in una suggestiva e semplice passeggiata guidata, adatta a tutti, per conoscere meglio la storia della foresta di Paneveggio, le sue caratteristiche uniche, i suoi piccoli e grandi abitanti e i significativi cambiamenti che l'hanno trasformata per sempre, i cui segni sono oggi proprio davanti ai nostri occhi. Aguzzate la vista – e non solo – alla ricerca di impronte, resti e altri segni di presenza animale che diventano ancor più evidenti grazie al candore della neve e al silenzio del bosco in questo periodo. Non mancherà una sosta alla vicina area faunistica, dove potrete ammirare da vicino alcuni splendidi esemplari di cervo, l'animale simbolo del Parco.

Orario e punto di ritrovo: ore 10.20 e ore 14.20 presso il Centro Visitatori del Parco in località Paneveggio (coordinate Google Maps)

e presso il (coordinate Google Maps) Durata dell'attività: 2 ore circa

Livello tecnico: facile

Abbigliamento e attrezzatura: si consiglia fortemente di indossare calzature impermeabili e antiscivolo (scarponcini da trekking); è preferibile munirsi di ramponcini antiscivolo in caso di ghiaccio sul sentiero oppure ciaspole/racchette da neve in seguito a nevicate in zona. Si consiglia abbigliamento caldo e a strati, adatto alle basse temperature invernali (giacca a vento, guanti, sciarpa, berretto)

Quota di partecipazione: € 5,00 (gratuito per bambini fino ai 6 anni, accompagnati)



Prenotazione obbligatoria anticipata (entro le ore 18.00 del giorno precedente per l'uscita alle ore 10.30; entro le ore 10.30 della giornata d'interesse per l'uscita alle ore 14.30). Prenotazione e pagamento online sul sito dell'Azienda per il turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi oppure prenotazione ai seguenti contatti del Parco: 0439/026289 - visitatori@parcopan.org



Attenzione! Il pagamento in loco per questa attività sarà possibile solo in contanti, ci scusiamo per il disagio

Quota rimborsabile solo in caso di maltempo tale da non poter effettuare l'attività o annullamento da parte dell'organizzatore.