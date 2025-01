Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Giovedì 16 Gennaio 2025

Venerdì 27 dicembre 2024, Venerdì 4 gennaio 2025

Tutti i giovedì dal 9 gennaio al 27 febbraio 2025 ore 16.30

Insieme ad un esperto naturalista del Parco, vivete un pomeriggio indimenticabile alla scoperta dei segreti di alcuni animali notturni e delle strategie che utilizzano per adattarsi alle fredde notti invernali. Dopo una tazza di tisana fumante, e quando anche in Val Canali sarà calata l'oscurità, si uscirà per una breve passeggiata nei prati circostanti per osservare con il naso all'insù le costellazioni visibili in cielo e per tentare di ascoltare il richiamo di alcuni rapaci notturni che abitano nel Parco, come l'allocco. Un'esperienza affascinate ed insolita per conoscere meglio il Parco, avvolti nella tranquillità del paesaggio invernale sotto una coperta di stelle!

Orario e punto di ritrovo: ore 16.30 presso Villa Welsperg, la Casa del Parco in Val Canali (coordinate Google Maps)

presso (coordinate Google Maps) Durata dell'attività: 2 ore e mezza circa

Livello tecnico: facile

Abbigliamento e attrezzatura: si consiglia di indossare calzature impermeabili e antiscivolo (scarponcini da trekking) e munirsi di abbigliamento caldo e a strati, adatto alle basse temperature invernali (giacca a vento, guanti, sciarpa, berretto); si suggerisce inoltre di dotarsi di binocolo

Quota di partecipazione: € 10,00 (gratuito per bambini fino ai 6 anni, accompagnati)

* La quota di partecipazione comprende: attività tematica indoor e outdoor a cura di personale esperto e qualificato del Parco; ingresso gratuito al Centro Visitatori di Villa Welsperg; calda tisana alle erbe

Prenotazione obbligatoria anticipata (entro le ore 14.30 del giorno stesso). Prenotazione e pagamento online sul sito dell'Azienda per il turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi a questo link oppure prenotazione ai seguenti contatti del Parco: 0439/026289 - visitatori@parcopan.org



Attenzione! Il pagamento in loco per questa attività sarà possibile solo in contanti, ci scusiamo per il disagio



Quota rimborsabile solo in caso di maltempo tale da non poter effettuare l'attività o annullamento da parte dell'organizzatore

In condizioni di maltempo, l'attività sarà garantita con qualche modifica al programma