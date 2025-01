Venerdì 17 Gennaio 2025

Tutti i venerdì dal 10 gennaio al 28 marzo 2025

Una passeggiata naturalistica per imparare ad ascoltare la natura e scoprirne i segreti! Nelle mattine d'inverno, il bosco si trasforma in un paesaggio incantato, reso scintillante dalla neve che ricopre i rami degli alberi e che scricchiola sotto i passi, mentre l'aria fresca e frizzante rinvigorisce i sensi. Mentre si cammina, una preparata guida del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino vi racconterà interessanti e curiosi aneddoti per scoprire come si adattano per sopravvivere al freddo le piante e gli animali che si aggirano silenziosi nel bosco innevato.

Orario e punto di ritrovo: ore 10.00 di fronte al Centro Visitatori di San Martino di Castrozza (via Laghetto, 27)

Durata dell'attività: 2 ore e mezza circa

Abbigliamento e attrezzatura: si consiglia fortemente di indossare calzature impermeabili e antiscivolo (scarponcini da trekking); è preferibile munirsi di ramponcini antiscivolo in caso di ghiaccio sul sentiero. Si consiglia abbigliamento caldo e a strati, adatto alle basse temperature invernali (giacca a vento, guanti, sciarpa, berretto)

Quota di partecipazione: € 10,00 (gratuito per bambini fino ai 6 anni, accompagnati)



Prenotazione obbligatoria anticipata (entro le ore 18.00 del giorno precedente). Prenotazione e pagamento online sul sito dell'Azienda per il turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi a questo link oppure prenotazione ai seguenti contatti del Parco: 0439/026289 - visitatori@parcopan.org



Attenzione! Il pagamento in loco per questa attività sarà possibile solo in contanti, ci scusiamo per il disagio

Quota rimborsabile solo in caso di maltempo tale da non poter effettuare l'attività o annullamento da parte dell'organizzatore.