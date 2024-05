In occasione della Giornata Europea dei Parchi: insieme per la natura escursione giudata a Piana Crixia

Venerdì 24 Maggio 2024

Escursione naturalistica ad anello, in collaborazione con il parco di Piana Crixia e l'azienda agricola biologica Cristino Giancarlo di Lodisio



Ritrovo/partenza ore 9 - Piana Crixia, località Taglio (capolinea tpl) arrivo ore 15,00 località Taglio (17 km – impegnativa)

Luogo: Piana Crixia /Parco naturale regionale di Piana Crixia (provincia di Savona),

Lunghezza: 17 chilometri su fondo misto - durata escursione con merenda Sinoira: 8 ore

Difficoltà: e per escursionisti esperti , 17 chilometri tra boschi, paesaggi mozzafiato ed ampie radure fiorite





Quota di partecipazione: gratuita se provvisti di assicurazione CAI altrimenti €.12,95 (a copertura dell'assicurazione giornaliera e soccorso alpino da sottoscrivere a mezzo del capogita Abate Angelo)

Quota merenda Sinoira: €.20,00 tutto compreso, da corrispondersi presso la struttura selezionata dal CAI sottosezione Valbormida

Equipaggiamento: trekking, sono richiesti particolari protocolli come il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni, la disinfezione delle suole. Si comunica inoltre che gli eventuali cani, dovranno essere portati al guinzaglio e provvisti di museruola e saranno soggetti alla disinfezione delle zampe da parte dei proprietari.



Prenotazione obbligatoria entro: mercoledi' 22 maggio 2024 a mezzo di mail: cai.valbormida@gmail.com

D.d.G. Abate Angelo (333-6693342) Carlo Badano (347-0567433)



L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone, cose o animali prima, durante e dopo l'escursione

Equipaggiamento: ai sensi dell'ordinanza n.5/2023 e s.m.i. del c.s. per la p.s.a.