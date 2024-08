Parco Naturale Regionale di Piana Crixia

Escursione guidata ad anello, in collaborazione con il Parco

Domenica 1 Settembre 2024

LUOGO: PIANA CRIXIA (SV)

RITRVO/PARTENZA: ore 8,45 AREA FESTEGGIAMENTI PRO LOCO PIANA CRIXIA APS con briefing di apertura e di chiusura escursione

LUNGHEZZA: 11 CHILOMETRI su fondo misto, DISLIVELLO: 120 ML

DIFFICOLTÀ: T TURISTICA, PERCORSO TRA LE FRAZIONI AGRESTI DI PIANA CRIXIA, CON SOSTA PRESSO LA TENUTA DESTEFANIS DELLA LOCALITA' VILLA E POSSIBILITA' DI PRANZARE CON I "TRATTORISTI ALLA RISCOSSA" PRESSO LO STAND GASTRONOMICO DELLA PRO LOCO AL PREZZO DI €.15,00 (DA PRENOTARE AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE DI GIOVEDI' 29 AGOSTO)



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: PER I NON TESSERATI F.I.E. IL COSTO È DI € 3,00 (NON RIMBORSABILI IN CASO DI RINUNCIA), PER APERTURA CERTIFICATO ASSICURATIVO OBBLIGATORIO INVIARE FOTO C.l. E C.F. SU WHATSAPP (335 389355 VALENTI GRAZIANO), CON POSSIBILITA' DI FARE UN' OFFERTA LIBERA DA DESTINARSI ALL'ASSOCIAZIONE CASA GALILEA — CASA ACCOGLIENZA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI- NEL WAYANAD (INDIA) DA CORRISPONDERE ALLA PRO LOCO PIANA CRIXIA APS



EQUIPAGGIAMENTO: CALZATURE DA TREKKING SENZA LE QUALI NON SI PUÒ PARTECIPARE, BASTONCINI DA TREKKING NON OBBLIGATORI- RISERVA D'ACQUA. INOLTRE, sono richiesti particolari protocolli come il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni, la disinfezione delle suole. Si comunica inoltre nell'escursione potranno essere presenti solo due cani che dovranno essere portati al guinzaglio e provvisti di museruola e saranno soggetti alla disinfezione delle zampe da parte dei proprietari, AI SENSI DEL'ORDINANZA COMMISSARIALE N.5/2023 E N.2/2024 PER LA P.S.A.



Prenotazione OBBLIGATORIA entro: max Giovedì 29 AGOSTO, ore 21,00

(TELEFONARE al 335 389355 Valenti Graziano No WHATSAPP)



L'ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI A_PERSONE, COSE E/O ANIMALI PRIMA, DURANTE E DOPO L'ESCURSIONE