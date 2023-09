Al via il Concorso 2023

(S.Margherita Ligure, 13 Set 23) Al via la manifestazione promossa da Federparchi e sostenuta dalla Regione Liguria che celebra il miele quale produzione identitaria che lega integrità ambientale e buone pratiche rurali.



L'edizione 2023 del concorso che da oltre 20 anni sancisce la collaborazione degli apicoltori liguri con la Regione e il sistema delle Aree Protette liguri, è curata dal Parco Naturale Regionale dell'Aveto e si rivolge a tutti gli apicoltori con apiari siti nei Comuni dei Parchi e delle Zone di Conservazione Speciale ad esse funzionalmente connesse.



Gli apicoltori che hanno apiari nei comiuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, nei comuni delle aree contigue nonché sui territori delle Zone Speciali di Conservazione Rio Tuje-Montallegro e Pineta-Lecceta di Chiavari, gestiti dall'Ente Parco di Portofino, possono consegnare i propri campioni di miele presso la sede dell'Ente, in Viale Rainusso 1. Santa Margherita Ligure, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30.



Si consiglia di telefonare preventivamente al numero 0185289479 per concordare la consegna.



COME PARTECIPARE

La partecipazione al concorso prevede la consegna, per ogni tipo di miele, di n. 3 vasetti da 250 grammi ciascuno, completamente riempiti, in vetro liscio e senza decori unitamente alla scheda di partecipazione secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina del Concorso Mieli dei Parchi della Liguria approvato lo scorso 15 luglio 2022 con D.G.R. n. 675.



La consegna dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 20 OTTOBRE 2023 presso la sede del Parco.



Maggiori informazioni