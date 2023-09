(S.Margherita Ligure, 19 Set 23) La transizione verso una città resiliente ai cambiamenti climatici, avviene anche grazie alla consapevolezza che esistono delle alternative costruttive green per il territorio urbano e periurbano. Per questo il Parco Naturale Regionale di Portofino, impegnato da sempre nell' educazione ambientale e nella divulgazione di buone pratiche, ha realizzato nell'ambito del progetto Interrreg Marittimo ResEau una serie di attività formative sui sistemi di drenaggio urbano sostenibili (Suds).

Per raggiungere, con questi concetti di sostenibilità, le fasce più giovani della popolazione è stato realizzato un gioco interattivo, che porta i bambini a Reseaulandia, una città che ha bisogno del loro aiuto per resistere ai cambiamenti climatici e diventare la città bella e sicura in cui giocare e crescere in serenità.

In maniera semplice ed intuitiva vengono proposti scenari di rischio, per i quali il giocatore dovrà scegliere l'infrastruttura o la realizzazione di opere "green", in grado non solo di diminuire la pericolosità ma anche di creare ambienti naturali di cui i bambini potranno riappropriarsi.

Inoltre, per la fascia di popolazione dei ragazzi più grandi, e per tutte le persone interessate ad approfondire questi aspetti, sono stati realizzati 5 podcast, che, con interviste a docenti universitari e professionisti del settore, affrontano aspetti tecnici e scientifici.

Le interviste riassumono i temi trattati durante un corso di formazione, svoltosi la scorsa primavera, e rivolto ai tecnici delle pubbliche amministrazioni e liberi professionisti coinvolti nella progettazione di sistemi di drenaggio sostenibile.

I concetti trasmessi mirano a stimolare le nuove generazioni ad approfondire le tematiche ambientali e di progettazione sostenibile, sperando di raggiungere i futuri progettisti delle nostre città.

Tutto il materiale, realizzato con il supporto tecnico di Liguria Digitale, è disponibile gratuitamente e fruibile attraverso il sito del progetto https://interreg-maritime.eu/web/reseau

raggiungibile anche mediante apposito link pubblicato sul sito del Parco di Portofino www.parcoportofino.it