(S.Margherita Ligure, 26 Lug 24) Si avvisa che è stato proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della l. r. 22/01/1999 n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e ss.mm.ii., dalle ore 00:01 di sabato 27/07/2024 fino alla cessazione dello stesso.

Maggiori informazioni