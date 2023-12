Escursione ad anello attraverso la campagna alle spalle di Santa Margherita Ligure

Sabato 23 Dicembre 2023

Appuntamento con la guida dalla Chiesa di Nozarego, Santa Margherita Ligure, alle ore 9.30.

Percorso: Nozarego - Gave - Mulino del Gassetta - Valle dell'Acqua Viva - La Costa - Gave - Nozarego

Dislivello: circa 200 m in salita

Difficoltà: medio-facile

Dotazione necessaria: abbigliamento sportivo, pedule o scarpe da escursionismo (chiuse e con suola antiscivolo), borraccia,.

Fine dell'attività guidata prevista per le ore 13.00.

Attività gratuita, iscrizione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente inviando una e-mail a: labter@parcoportofino.it riportante i seguenti dati: nome e cognome di tutte le persone per cui si effettua l'iscrizione e recapito telefonico obbligatorio di almeno uno dei partecipanti.

A Nozarego vi è possibilità di parcheggio gratuito lungo la strada. Chi arriva a Santa Margherita Ligure con mezzi pubblici, può raggiungere la frazione a piedi in circa 30 min dal centro.