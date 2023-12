Mercoledì 27 Dicembre 2023

Una piacevole passeggiata alla scoperta dei piccoli presepi allestiti nella parte alta del Parco.

Appuntamento con la guida a Portofino Vetta, dove finisce la strada sopra l'ex Hotel Kulm alle ore 09.30.

Percorso: Portofino Vetta - Pietre Strette - Punto panoramico del Monte Castelluccio - Felciara - Bocche - Portofino Vetta.

Dislivello: circa 100 m in salita

Dotazione necessaria: abbigliamento sportivo, pedule o scarpe da escursionismo (suola antiscivolo), borraccia.

Fine dell'attività guidata prevista per le ore 13.00.

Attività gratuita, iscrizione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente inviando una e-mail a: labter@parcoportofino.it riportante i seguenti dati: nome e cognome di tutte le persone per cui si effettua l'iscrizione e recapito telefonico obbligatorio di almeno uno dei partecipanti.