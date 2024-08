Domenica 25 Agosto 2024

Escursione tra terra e mare, Percorrendo alcuni dei più bei sentieri del Parco lungo il versante orientale e meridionale, tra coltivi, aromi della vegetazione tipica della macchia mediterranea e panorami mozzafiato, si raggiunge l'insenatura di San Fruttuoso. Fine dell'attività guidata prevista per le 13.00

Giunti a San Fruttuoso sarà possibile visitare in autonomia la bellissima Abbazia, bene del FAI.

Il rientro avverrà in autonomia, a piedi (la guida vi darà le indicazioni utili per fare un anello o tornare per lo stesso sentiero dell'andata) o con battello di linea per Camogli o battello turistico per Portofino / Santa Margherita (biglietto a carico dei partecipanti, acquistabile direttamente sul molo - non serve prenotazione).

In caso di condizioni meteomarine avverse l'escursione sarà annullata.



Appuntamento con la guida a Santa Margherita davanti al porto, di fronte al distributore di benzina IP, alle ore 9.00

Percorso: Santa Margherita - Nozarego - Gave - San Sebastiano - Prato - Base O - San Fruttuoso

Dislivello: circa 300 m in salita e in discesa

Difficoltà: media

Dotazione necessaria per l'escursione: abbigliamento sportivo, scarpe da escursionismo (chiuse, suola antiscivolo), borraccia.



Iscrizione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente inviando una e-mail a: labter@parcoportofino.it riportare i seguenti dati: nome e cognome di tutte le persone per le quali si effettua l'iscrizione e recapito telefonico obbligatorio di almeno uno dei partecipanti.