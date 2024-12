Siepi, filari e agroforestry: uno strumento di diversificazione del reddito e i vantaggi per le coltivazioni.

(Canegrate, 19 Dic 24) Il corso, tenuto da Dottori Agronomi dell'associazione Marsilea, vuole fornire agli agricoltori le competenze necessarie per introdurre e gestire in maniera consapevole ed innovativa tali elementi.Cinque incontri che partiranno dal 17 gennaio, gratuiti ed è aperti a tutti gli Agricoltori del Territorio del Parco del Roccolo e dei comuni limitrofi.

Tutti i dettagli sono disponibili sulla locandina che troverete in allegato.