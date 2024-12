(Canegrate, 24 Dic 24) Nell'intento di assegnare l'area denominata Laghetto Cantone sita a Nerviano (MI) ad un nuovo gestore, l'Ufficio di Direzione ricerca proposte progettuali da parte degli interessati alla gestione dell'area in oggetto.

Gli interessati dovranno redigere la proposta progettuale tenendo in considerazione la normativa vigente interessante gli ambiti ricompresi nei PLIS nonché la normativa comunale, nello specifico il PGT vigente che classifica questo ambito come "area per servizi e spazi pubblici e di interesse pubblico o generale" meglio disciplinata nelle norme del Piano dei Servizi (artt. 3 e 4).

Verrà attribuito maggior valore alle proposte che svilupperanno le tematiche con finalità ambientali, storico-culturali e sociali.

E' possibile richiedere la cartografia catastale dell'immobile in oggetto e la corografia dell'area trasmettendo le richieste all'Ufficio di Direzione del Parco del Roccolo mediante e-mail all'indirizzo info@parcodelroccolo.it.

Le proposte progettuali dovranno essere inviate entro il 26 GENNAIO 2025 all'ufficio scrivente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo parcodelroccolo@legalmail.it.

Tali proposte costituiscono una semplice indagine preliminare per la gestione dell'area e non saranno in alcun modo vincolanti.