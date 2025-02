(Canegrate, 13 Feb 25) Serata di divulgazione " Biodiversità nascosta nell'Alto Milanese e come aiutarla " - evento organizzato all'interno del progetto Landscape Of Tomorrow - LOT.

Per maggiori informazioni : filippo.scacchi@legambientelombardia.it

Landscape Of Tomorrow - LOT è un progetto di Legambiente Lombardia in collaborazione con Passi e Crinali e Parco del Roccolo realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo.