Amici del Quartetto

Sabato 13 Aprile 2024 ore 20:30

Sabato 13 aprile alle 20:30, una splendida serata in musica al Castello di Guiglia (MO).

Concerto per due violini con Alberto Bologni e Cristina Papini. Musiche di G. Ph. Telemann, Suite da "I viaggi di Gulliver" Intrada in re maggiore, W. A. Mozart (attr.) Der Spiegel, Musikalisches Würfelspiel, Arie da "Le nozze di Figaro", E. Ysaÿe Sonata in la minore per due violini.

L'evento si svolge nell'ambito della Rassegna "Oltre i Confini 2024-Giochi"

Alle 17:00 Visita Guidata su prenotazione al Parco Sassi di Roccamalatina. In collaborazione con Ente Parchi.

Info e Prenotazione: www.quartetandfriends.net