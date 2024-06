Sabato 15 Giugno 2024 ore 08:00

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore, AVIS Provinciale di Modena in collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale, propone una camminata per scoprire le bellezze storiche e naturalistiche del Parco regionale Sassi di Roccamalatina.

Il programma prevede la partenza dal Centro "Il Fontanazzo", Visita alla Pieve di Trebbio, arrivo al Borgo dei Sassi e rientro libero. Durante la giornata sono previsti 2 turni al mattino e 2 al pomeriggio.

Possibilità di intrattenimento per bambini nell'area giochi davanti alla Pieve.

Prenotazione obbligatoria entro domenica 9 giugno su www.modena.avisemiliaromagna.it

Quota di partecipazione: 10€, gratuita per bambini fino ad 8 anni, comprensiva di camminata con guida GAE e Kit. Max 200 partecipanti.

Per info: Avis Provinciale Modena segreteria@avismodena.it, 059 3684909-910