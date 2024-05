Connessioni che sorreggono il pianeta

Da Sabato 18 a Domenica 19 Maggio 2024

Pietrarubbia, Passo Cantoniera (Carpegna), Pianacquadio (Villagrande), Musss (Pennabilli)



Per coloro che desiderano conoscere uno dei meccanismi più sorprendenti e sottovalutati del sistema Terra, ecco un'ottima occasione per rimanere stupiti, osservando come Funghi e Licheni riescano a mettere in discussione la nostra percezione della realtà.



Con Chiara Pistocchi e Cristiana Sbrana.



Sabato 18 maggio, ore 10.00 | Castello di Pietrarubbia

Sabato 18 maggio, ore 21.00 | Musss – Museo Naturalistico di Pennabilli

Domenica 19 maggio, ore 10.00 | Pianacquadio (Villagrande)

PROGRAMMA DELLE GIORNATE