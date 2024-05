Birdwatching nel Parco Sasso Simone e Simoncello

Giovedì 16 Maggio 2024 dalle 09:00 alle 17:00

Escursione didattica dalla faggeta di Pianacquadio ai prati sommitali del Monte Carpegna.



Il Parco Sasso Simone e Simoncello propone alle Guide Ambientali Escursionistiche una giornata di formazione e approfondimento sul birdwatching con escursione sul territorio, accompagnati dall'ornitologo e GAE Alessandro Sartori.

Ci addentreremo nel mondo degli uccelli e cercheremo risposta ad alcune domande: cosa serve per osservarli? È difficile riconoscerli? Perché migrano e da dove vengono? La loro presenza è correlata al clima e alle stagioni? E ancora: come ci si approccia alla conoscenza della biodiversità? Come queste conoscenze possono dare un valore aggiunto alla mia escursione?



Una prima parte sarà svolta presso il Musss – Museo Naturalistico e Centro Visite del Parco Sasso Simone e Simoncello di Pennabilli (RN).

Continueremo la giornata in escursione sul monte Carpegna, dove osserveremo il cielo con gli strumenti di SWAROVSKI OPTIK. L'escursione attraverserà la faggeta di Pianacquadio fino ai prati sommitali del monte Carpegna e prevede un breve trasferimento in auto da Pennabilli (30 min circa).



La formazione è gratuita e patrocinata dalle associazioni AGAE, AIGAE, LAGAP.

La partecipazione prevede il rilascio di crediti formativi alle guide associate AGAE ed AIGAE.

