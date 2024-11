Venerdì 15 Novembre 2024

Ore 10:30 Presentazione del progetto "Paesaggi da vivere" e dello studio sul paesaggio del GAL Valli Marecchia e Conca, in collaborazione con l'Osservatorio per la qualità del paesaggio della Regione Emilia-Romagna

Ore 12:30 Inaugurazione della mostra "Paesaggi da vivere"

Ore 14:30 visita guidata al CIP - Centro per l'Interpretazione del Paesaggio di San Leo. A seguire: visita al balcone rinascimentale di San Leo e passeggiata paesaggistica guidata

PALAZZO MEDICEO p.zza Dante Alighieri - San Leo (RN)