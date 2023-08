Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 02 Ago 23) Per la gioia di abruzzesi e turisti in visita amanti della natura, le Gole di Aielli - Celano saranno riaperte dopo una chiusura forzata.

Gli itinerari sentieristici 12 e 12 C, che permettono la fruizione delle Gole di Aielli Celano, sono stati oggetto di ordinanze di chiusura da parte dei comuni di Aielli, Celano, Ovindoli, per effettuare una verifica della loro fruibilità dopo le abbondanti precipitazioni del mese di maggio-giugno.

La verifica è stata eseguita dal Presidente del Collegio delle Guide Speleologiche d'Abruzzo che ha segnalato la necessità di aumentare la cartellonistica e alcuni interventi di taglio sulla vegetazione.

Dopo aver messo in pratica ciò che è stato richiesto è stato effettuato un successivo sopralluogo che ha dato esito positivo, per cui la fruizione delle Gole di Celano riprende dal 3 agosto 2023 con le modalità meglio indicate nell'apposita sezione del sito dell'Ente Parco e quindi, salvo eventuali problemi contingenti fino al 31 ottobre 2023.

Si raccomanda di seguire con diligenza tutte le norme previste, soprattutto per l'uso del casco certificato OBBLIGATORIO. Le gole e la montagna sono ambienti che presentano dei rischi fruendone.

Prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.parcosirentevelino.it/gole_celano.php

la prenotazione vale per limitare gli assembramenti, e consentire la miglior fruizione degli ambienti; chiunque percorra ogni itinerario sentieristico del Parco naturale del Sirente Velino lo fa comunque sotto la propria responsabilità, come confermato anche dal recente Regolamento di fruizione).

Si pregano i signori visitatori di seguire le seguenti prescrizioni: non abbandonare il sentiero segnalato; è fatto obbligo ai visitatori di indossare dispositivi di protezione individuale, ovvero il casco protettivo; utilizzare calzature e abbigliamento specifici per la montagna; non utilizzare bastoni ed avere le mani libere. E' divieto, inoltre, soffermarsi e sostare sotto le pareti rocciose; camminare con cautela e non saltare sui sassi per evitare distorsioni o traumi alle articolazioni. E' divieto di escursioni nelle Gole per il rischio di caduta massi e frane nei periodi di gelo o disgelo, pioggia o temporali ed in tutti i casi di condizioni meteo avverse emanate dai bollettini meteorologici della Regione Abruzzo, ovvero della Protezione Civile. E' divieto di attraversamento del canyon Gole di Celano-Aielli durante le ore serali, ovvero notturne; è divieto di abbandono dei rifiuti e di accensione di fuochi.

Le predette prescrizioni sono visibili in appositi cartelli lungo il sentiero del canyon Gole di Celano-Aielli.

In allegato le Ordinanze di revoca chiusura itinerari sentieristici n. 12 e n. 12C Gole Aielli Celano:

- Comune di Celano - Ordinanza n. 29 del 02/08/2023

- Comune di Ovindoli - Ordinanza n. 40 del 02/08/2023

- Comune di Aielli - Ordinanza n. 15 del 02/08/2023