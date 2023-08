Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino aderisce al progetto OANAT4ALL per una inclusività della disabilità nei percorsi naturalistici di fruizione delle risorse naturalistiche del suo territorio.

(Rocca di Mezzo, 04 Ago 23)

Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino aderisce al progetto OANAT4ALL per una inclusività della disabilità nei percorsi naturalistici di fruizione delle risorse naturalistiche del suo territorio. A tal fine intende aderire alla formazione di guide finalizzate all'accoglienza ed accompagnamento in aree e sentieri idonei di persone disabili a diverso livello.

Obiettivo del progetto ONAT4ALL e politica di riservatezza

Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla pandemia di Covid-19, con un impatto su economia, mezzi di sussistenza, servizi pubblici e opportunità in tutti i continenti.

L'obiettivo del progetto ONAT4ALL è rilanciare il settore turistico, soprattutto il turismo naturalistico/d'avventura e le attività all'aperto, sensibilizzando nel contempo all'importanza di una "trasformazione accessibile" dell'intera catena del valore per guadagnare nuovi segmenti di mercato a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale. È necessario che la catena di valore del settore turistico sia cosciente dei bisogni dei turisti con disabilità in modo da creare delle opportunità più accessibili in materia d'inclusione affinché quest'ultima diventi un valore comune.

Nell'ambito di questo progetto, svilupperemo una banca dati delle persone e dei professionisti interessati a partecipare al percorso di formazione realizzato per rafforzare le competenze ed approfondire le conoscenze in materia di partecipazione delle persone con disabilità ad attività all'aperto o al turismo d'avventura.

I dati raccolti saranno registrati ed usati esclusivamente a fini di ricerca nel quadro del progetto Erasmus+ ONAT4ALL - Attività all'aperto, turismo naturalistico e turismo d'avventura per tutti.La politica di riservatezza può essere consultata tramite il collegamento seguente:

https://drive.google.com/file/d/1qmkyBehDZWibBxkAWqjnIVKYW0K6TELy/view?usp=sharing com

Obiettivo e panoramica del percorso di formazione ONAT4ALL - On-line e gratuito!

Questo corso è stato concepito per formare i professionisti del settore turistico sulla questione dell'accessibilità e per migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità e l'attenzione prestata a quest'ultime nell'ambito delle attività all'aperto, del turismo naturalistico/d'avventura.

Le attività di svago costituiscono parte integrante del turismo ed offrono una vasta gamma d'opportunità per le persone con bisogni in materia di accessibilità. A tal fine, questo corso s'impegna a condividere delle conoscenze relative ai bisogni espressi dalle persone con disabilità. Ciò permetterà agli assistenti che operano nel settore turistico di comprendere l' importanza di soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e di prestare un'attenzione adeguata per affrontare la questione dell'accessibilità nella sua globalità.

Obiettivi del programma di formazione:

- Far conoscere il concetto di Turismo Accessibile, le strategie e le buone pratiche osservate durante la sua attuazione in Spagna e in altri Paesi.

- Sensibilizzare gli operatori del settore sulla necessità di migliorare i trattamenti rivolti alle persone con disabilità e su altre loro esigenze di accessibilità.

- Mostrare i vantaggi economici e sociali che il Turismo Accessibile offre al settore.

- Evidenziare le esigenze che devono essere soddisfatte per ottenere la piena integrazione delle persone con disabilità nel settore turistico.

Le persone interessate a partecipare al corso che si svolgerà in lingua italiana ed in modalità totalmente online, devono compilare l'adesione al FORM ON LINE al presente indirizzo:

https://forms.gle/41Ku7cCfVxvseZAB8

ed inviare entro il 31 agosto 2023 la presente richiesta di partecipazione all'indirizzo:

promozione@sirentevelino.it compilando i seguenti campi:

