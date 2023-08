Parco Sirente Velino, tutto esaurito e oltre 250 spettatori per la seconda messa in scena di Sogno di una notte di mezza estate, da parte della compagnia teatrale Shakespeare in Sneakers di Veronica Pace

Sogno di una notte di mezz'estate, il Parco Naturale Regionale Sirente Velino incontra Shakespeare. Teatro e natura si fondono e nasce la magia nell'Abbazia di Santa Lucia a Rocca di Cambio.

Ancora tutto esaurito e applausi scroscianti da più di 250 spettatori per la seconda messa in scena di Sogno di una notte di mezza estate della compagnia teatrale Shakespeare in Sneakers di Veronica Pace, tenutasi martedì 8 agosto nel suggestivo scenario di Rocca di Cambio, nel Parco naturale regionale Sirente Velino. L'abbazia di Santa Lucia, monumento gotico-romanico di interesse nazionale, ha accolto i tanti turisti e il pubblico affezionato della giovane compagnia, che dall'inizio dell'estate porta avanti il progetto Sogno nel Parco, un'iniziativa fortemente voluta dalla regista per celebrare la bellezza della natura in sinergia con i Parchi d'Abruzzo. Lo spettacolo teatrale, organizzato dal Parco Naturale Regionale Sirente Velino in collaborazione con il Comune di Rocca di Cambio e con la Pro-Loco di rocca di Cambio, fa parte di un progetto di unione virtuale delle aree protette abruzzesi e di sensibilizzazione verso i temi di tutela e rispetto ambientale.

La commedia shakespeariana è stata messa in scena seguendone fedelmente la trama e lo spirito: un intreccio di amori, di incantesimi e di passioni! La storia si svolge nella città di Atena, dove il duca Teseo si prepara a sposare la regina delle Amazzoni, Ippolita. I preparativi vengono sconvolti da Egeo, padre di Ermia, che non le permette di sposare Lisandro: vuole invece darla in sposa a Demetrio, che prima di invaghirsi di Ermia corteggiava la giovane Elena. I quattro, nel giro intricato dei loro amori, scappano nel bosco, inconsapevoli delle bizzarrie che avrebbero trovato nel regno fatato di Oberon e Titania. Nel verde profondo si svolgono i carnevali delle fate e degli umani, creando un intreccio di storie divertente e appassionato. Proprio il verde dei boschi, però, è il vero protagonista dell'adattamento di Veronica Pace: la natura incontaminata e selvaggia regna sovrana e i monti e i loro colori creano una scenografia di ineffabile bellezza. La giovane regista non poteva che scegliere la bellezza della sua terra d'origine per celebrare il suo amore per la Natura e per il teatro: «Il mio spettacolo è nato qui, ai piedi della montagna. Il rapporto profondo e viscerale che ho con la mia terra meravigliosa ha portato il mio lavoro di ricerca teatrale a plasmare l'attore ai fini di creare un'esperienza di teatro totalizzante e dionisiaca, in cui la magia dei corpi si innesta con la natura attorno a loro». Gli attori della compagnia, infatti, giovani di soli vent'anni, si trasformano da amanti a cervi, lupi, orsi, dando corpo alla fauna dei boschi che li accoglie, mentre gli spettatori vengono avvolti da questa energia intensa e meravigliosa.

La grande famiglia di Shakespeare in sneakers ha fatto emozionare e piangere dal ridere i tanti spettatori accorsi, che nonostante il freddo sono rimasti incantati anche grazie alla maestosità di un palcoscenico così diverso e suggestivo. In scena c'erano: Filippo Ceddia, Denise Cimino, Ruggero Desario, Stefano Di Labio, Lorenzo Di Credico, Elena Flocco, Alberto Grosso, Piero Lanzellotti, Lucrezia Lufrano, Isabella Mariani, Eugenia Malandra, Giulia Paludi, Riccardo Pellegrini, Serena Sablone, Francesco Salvatore, Serena Savio, Lavinia Taraborrelli, Alice Tonelli e Noemi Valentini.

«I miei ragazzi sono cresciuti tantissimo e sono diventati dei veri professionisti! Il duro lavoro che permette loro di interpretare grandi ruoli e fare anche acrobazie mirabolanti viene ripagato dall'accoglienza del nostro pubblico e soprattutto, per questo progetto, dai dirigenti dei parchi che ci accolgono nei preziosi scenari della natura abruzzese. A fine spettacolo ci è venuta a salutare anche una piccola volpe fermandosi al centro della scena, come a dire che la vera protagonista è proprio lei».

Lo spettacolo si replicherà il 10 agosto (ore 18:30) a Opi, Val Fondillo-Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e il 31 agosto (ore 18:30) a Lettopalena, Casino Barbolani Casa Del Parco Nazionale della Maiella. L'ingresso agli spettacoli è gratuito con prenotazione (solo whatsapp) al numero 3934170600, scrivendo nome e numero di posti.