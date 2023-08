(Rocca di Mezzo, 10 Ago 23)

Un percorso ad anello di circa 15 km per attraversare Fagnano Alto e le sue frazioni: nasce il Giro dei Borghi.



Si può percorrere a piedi oppure in Mountain bike (si consiglia l'e-bike) il "Giro dei Borghi", l'ultima novità presentata dal Comune di Fagnano Alto.

Un percorso ad anello di circa 15 chilometri che porta alla scoperta del territorio di Fagnano Alto e dei suoi incantevoli borghi, ognuno caratterizzato dalla propria unicità storica, architettonica e, naturalmente, dalle sue antiche e affascinanti tradizioni.

Il percorso, realizzato dal Comune di Fagnano Alto grazie al contributo della Regione Abruzzo, è una rete di sentieri a bassa quota, classificato con difficoltà E (escursionistica): dal Giro dei Borghi, così è stato chiamato, si possono raggiungere le principali mete naturalistiche del territorio di Fagnano e dintorni, oltre che i punti di accesso della Rete dei Sentieri del Parco naturale Regionale Sirente Velino, che si sviluppano a partire dall'abitato di Campana.



I sentieri sono stati contraddistinti con segnavia bianchi e rossi e con le frecce direzionali che recano i nomi delle località da raggiungere. Inoltre, lungo il cammino sono stati installati pannelli con le indicazioni sul percorso e con le note sulla sicurezza, che si invita a leggere con attenzione. A disposizione degli escursionisti è presente anche una cartoguida, riportante una breve descrizione delle zone che si incontrano lungo il cammino.

"Tenevo particolarmente a questo progetto, finalizzato ad offrire sia ai nostri concittadini che ai turisti un'infrastruttura sentieristica funzionale ed ospitale, in modo tale da garantire un'ulteriore e pratica opportunità di fruizione del nostro territorio. Il Giro dei Borghi comprende vecchi sentieri, esistenti da tempo, che abbiamo riqualificato installando segnaletica verticale. Ci sono state già due attività di pulizia sul percorso, ma il problema vero delle reti sentieristiche riguarda proprio la pulizia, la gestione e la manutenzione dei percorsi, non semplice per piccoli Comuni come il nostro.

Mi auguro, per il futuro, che - anche grazie al contributo e alla collaborazione di associazioni locali e volontari - sarà possibile mantenere pulito il nostro Giro dei Borghi", le parole del sindaco di Fagnano Alto, Francesco D'Amore.



"Mettere a sistema tutti i nostri centri, attraverso un percorso ad anello che va da Terranera e scende fino a Campana, ritengo sia un'ottima iniziativa per rendere a 'portata di mano' il nostro territorio. Un progetto pensato già da tempo, ma per il quale attendevamo le opportune risorse necessarie alla copertura economica. Ora il Giro dei Borghi è realtà: prendercene cura sarà un gesto d'amore in più per il nostro bellissimo ed incontaminato territorio", conclude il primo cittadino.