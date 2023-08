Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 25 Ago 23) Si comunica che il Parco Regionale Naturale Sirente Velino, intende avviare una gestione oculata di alcune specie di fauna selvatica presenti sul territorio.

In particolare intende organizzare un corso per operatore abilitato ai rilevamenti biometrici degli ungulati (cervo, capriolo e cinghiale) in quanto ancora oggi non si hanno dati sulle popolazioni di cervidi dell'appennino centrale. L'uso della biometria permette di tenere sotto controllo lo stato di salute della popolazione e rilevare una serie di dati importanti per una corretta gestione delle specie. I corsi saranno rivolti a biologi della fauna selvatica, tecnici faunistici, cacciatori ed operatori volontari esperti e a tutte quelle figure a vario titolo impegnate nella gestione della fauna selvatica nel territorio cacciabile e nelle aree protette.

Le persone che potranno partecipare al corso sono 40, verrà, pertanto, stilata una graduatoria tenendo conto della data di arrivo delle istanze.

Le istanze devono pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 agosto 2023.

Per la partecipazione al corso si richiede il versamento di un contributo pari ad € 20,00 da effettuare sul conto di tesoreria dell'ente Parco.

La data di avvio del corso sarà comunicata telefonicamente.

Scadenza 30/08/2023