Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 28 Ago 23) Ordinanza di chiusura per delimitazione in estensione dell'area di cantiere per l'esecuzione dei lavori di "Intervento n.1 Ampliamento Impianti Bacino di Ovindoli CUP: C81F18000150001 (PSRA/74-a)" Comune di Ovindoli

Nel rigoroso rispetto del D.lgs 81/2008 per tutte le fasi di cantiere al fine di consentire l'esecuzione dei lavori: 1. il divieto assoluto di passaggio sulle piste servite dagli impianti di risalita "Anfiteatro" e "Capanna Brinn"; 2. il divieto di passaggio al di fuori dei sentieri autorizzati (9 – 9A – 10 – 10A – 10 C) che si sviluppano in prossimità dell'area del cantiere e per tutti gli altri percorsi che conducono alla vetta della Magnola, alla valle Genziana ed alla valle delle Lenzuola; 3. la chiusura alle aree identificate con recinzione e applicazione della presente ordinanza in prossimità degli accessi e sentieri con l'utilizzo esclusivo in solo favore della ditta esecutrice e dei subappaltatori e fornitori autorizzati, oltre che del solo concessionario degli impianti scioviari, per le operazioni di cantiere a far data dall'emissione della presente ordinanza con orario continuativo e anche notturno fino alla fine dei lavori;