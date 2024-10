Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 04 Ott 24) San Francesco d'Assisi, (1182/1226) è stato uno dei personaggi più importanti che ha conosciuto e influenzato la storia del Parco Regionale Sirente Velino. Nell'area protetta la storica presenza dell'Assisiate e le molteplici testimonianze del suo culto sono evidenti dal sistema dei conventi organizzato sul vasto territorio, le innumerevoli opere d'arte che qui si conservano e la custodia da parte della comunità dei Frati Minori Conventuali di Castelvecchio delle Sacre Stimmate conservate in un antico e prezioso reliquiario di scuola sulmonese.

Il "Poverello" di Assisi, "custode" dell'area protetta abruzzese, ha lasciato tracce indelebili nelle menti e nel territorio e la sua nomina a custode del parco, oltre all'altissimo valore simbolico, ha rappresentato anche un punto di partenza per sviluppare il turismo religioso legato alla presenza dei tanti monasteri dedicati a San Francesco d'Assisi e per la crescita socio-economica in queste aree tanto care al Poverello d'Assisi.

La leggenda racconta che San Francesco ebbe in dono dai Conti di Celano, che lo ospitarono attorno al 1216 nei castelli di Celano e di Gagliano Aterno, la piccola chiesa di S. Maria, con terreno annesso, dove in seguito nascerà omonimo Convento.

Fra Tommaso da Celano, il principale biografo del Santo, ha scritto la vita prima e seconda nonché il trattato dei miracoli di San Francesco, dal quale si evincono due miracoli, uno avvenuto a Celano e l'altro, quello più suggestivo e famoso, "il miracolo dell'acqua", a Gagliano Aterno. Dopo la morte del santo, i frati donarono ai benefattori Conti di Celano un'urna con il sangue di San Francesco, custodita nel convento di Castelvecchio. Il monastero è situato lungo la strada di accesso al paese dove si può ammirare la chiesa che rimane una delle prime testimonianze del francescanesimo in Abruzzo: conserva un aspetto medioevale, mentre la facciata è di stile barocco. All'interno del luogo di culto, intorno a ricchi altari rinascimentali e barocchi, spicca quello maggiore con un ciborio a forma di tempietto intagliato in legno di noce del XVII secolo.