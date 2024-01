data inizio corso

(Rocca di Mezzo, 25 Gen 24) SI COMUNICA CHE IL CORSO IN OGGETTO AVRA' INIZIO IL GIORNO SABATO 27 GENNAIO 2024 ALLE ORE 9.00 C/O LA SEDE DEL PARCO IN VIALE XXIV MAGGIO, SNC A ROCCA DI MEZZO (AQ)

IL PRIMO MODULO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL CERVO SI SVOLGERA' NEI GIORNI DI SABATO 27/01/2024 E DI DOMENICA 28/01/2024 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00 CON INTERRUZIONE PER LA PAUSA PRANZO.

I DOCENTI SARANNO:

- DOTT. MATTIOLI STEFANO

- DOTT. CICCOTTI ENNIO

- DOTT. RECCHIA FRANCO