Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Anche Il Parco Sirente Velino aderisce a M'Illumino di meno!

(Rocca di Mezzo, 08 Feb 24) M'illumino di meno" è la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sul Risparmio Energetico e la mobilità sostenibile, ideata da Caterpillar, storico programma in onda dal lunedì al venerdì su Radio2 dalle 17.35 alle 19.00 e il 16 febbraio 2024 si celebra la 20a edizione.

Anche quest'anno la campagna coinvolge una varietà di soggetti: migliaia di ascoltatori, centinaia di associazioni ed i più importanti attori istituzionali.

M'illumino di Meno si impegna per promuovere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Il più grande risultato che ha raggiunto negli anni è stato quello di comunicare con chiarezza l'importanza dei comportamenti quotidiani di ciascuno di noi per evitare gli sprechi e ridurre l'inquinamento. La festa di M'illumino di Meno, che si celebra ogni 16 febbraio, è il "pride" dell'ottimizzazione intelligente delle risorse e del rispetto per il Pianeta.

I principi fondamentali di M'Illumino di Meno

Educazione ambientale

Promuovere la consapevolezza ambientale attraverso il racconto di notizie e storie di sostenibilità.

Comunità

Costruire una comunità dinamica intorno a un repertorio condiviso di buone pratiche ambientali.

Partecipazione

Incentivare l'azione e la partecipazione attiva nella realizzazione di iniziative sostenibili.

Partecipare a M'illumino di Meno è semplice e significativo. Tutti sono invitati ad aderire alla Giornata del 16 febbraio con una piccola o grande azione sostenibile: spegnere le luci, cenare a lume di candela, usare la bici, piantare un albero… Tutti possono entrare a far parte della comunità di M'illumino di Meno condividendo la propria storia di sostenibilità.

Tutte le informazioni sulla campagna e il form (https://www.rai.it/milluminodimeno/aderisci.html) per registrare la propria adesione sono disponibili sul sito https://www.rai.it/milluminodimeno/.

L'hashtag per raccontare le adesioni sui social è #milluminodimeno.

Partecipa anche tu! Compi un'azione sostenibile e condividi il tuo impegno per il cambiamento. Ogni gesto conta!

Aderiranno a tale lodevole iniziativa:

-le scuole di Rocca di Mezzo e di Ovindoli;

-l'Associazione Massimo Lelj di Tione degli Abruzzi;

-la Nuova Pro Loco di Rocca di Mezzo.