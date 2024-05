Procedura di gara aperta in modalità telematica entro il 6 giugno 2024

(Rocca di Mezzo, 06 Mag 24) E' indetta la procedura di gara aperta in modalità telematica per l'intervento "Grande Anello Bike della Green Community del Parco Naturale Regionale Sirente Velino finanziato con fondi PNRR M.2-C.1-I.3.2"

Importo complessivo a base d'asta: 1.200.000,00 €

Stazione appaltante qualificata: Comune di Celano (AQ) piazza IV Novembre - CAP 67043 - tel. 0863.7986151 (centralino) - Pec: comune.celano@pec.it, per informazioni complementari: andrea.pandolfi@comune.celano.aq.it. RUP Ing. Andrea Pandolfi.

Luogo di esecuzione: Parco Naturale Regionale Sirente Velino, come previsto negli elaborati di progetto approvati dal soggetto attuatore con Determinazione Direttoriale n. 137 del 22-4-2024 e validati dal RUP con atto prot. n. 1343 del 22-4-2024.



Luogo della gara: La prima seduta pubblica della gara si terrà il giorno 07 Giugno 2024 alle ore 11,00, presso il Servio Lavori Pubblici, in piazza IV Novembre – Celano (AQ).



Termine ricezione delle offerte: Le offerte dovranno essere depositate sulla piattaforma telematica entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 06-06-2024, a pena di esclusione, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.

documentazione e domande su: https://celano.acquistitelematici.it/tender/627

Scadenza 06/06/2024