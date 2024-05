Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino

DISPOSIZIONE N. 3 DEL 07 Maggio 2024

Oggetto: divieto di accesso all'"Area Specifica di Tutela del camoscio appenninico"

IL DIRETTORE

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 635 del 08.10.2012 con la quale veniva autorizzata l'introduzione a scopo di conservazione del camoscio appenninico nell'area individuata sul monte Sirente;

DATO ATTO che è stato sottoscritto in data 25 settembre 2012 un "Accordo di Programma per l'introduzione a scopo di conservazione del camoscio appenninico nel Parco Regionale Sirente Velino, avente durata di anni venti, tra l'Ente Parco, il Corpo Forestale dello Stato, i Comuni di Celano, Gagliano Aterno, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Secinaro e l'Amministrazione separata dei beni Civici di Rovere" con il quale, dopo un percorso di consultazione e condivisione, è stata istituita l'"Area Specifica di Tutela del camoscio appenninico" in località Mandra Murata nell'area individuata di rilascio degli esemplari di camoscio appenninico;

RISCONTRATO che con DGR 279/2017 è stabilito il divieto di avvicinamento durante il periodo riproduttivo nelle aree di riproduzione del camoscio appenninico e che con DGR 562/2017 è stabilito, per il Sito ZSC IT7110206, una specifica regolamentazione dell'Accesso all'Area Specifica di tutela del camoscio appenninico da parte dell'Ente Gestore del Sito secondo quanto stabilito nell'Accordo di programma sottoscritto con gli Enti interessati ed approvato con DGR n. 635/2012;

CONSIDERATO che nell'ambito del Progetto LIFE Coornata (LIFE 09/NAT/IT/00183) è stata avviata l'immissione di un primo nucleo di camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata) nell'area del Parco in collaborazione con gli Enti Parco Nazionali donatori per la reintroduzione sul Monte Sirente;

RITENUTO necessario assicurare le massime condizioni di tranquillità presso l'area di rilascio al fine di consentire la stabilizzazione della nuova popolazione, garantirne la riproduzione ed il consolidamento nella nuova area;

DATO ATTO che con Disposizioni n° 1/2021, n° 1/2022, n°2/2023 è stato disposto il divieto di accesso sui sentieri che raggiungono il sito di rilascio e l'area di tutela ed in particolare sui sentieri 14, 14C, 14D, 14E, 14F per il periodo 15 maggio al 15 luglio di ciascun anno;

DISPONE

-il divieto di accesso per il periodo compreso dal 15 maggio 2024 al 15 luglio 2024 sui sentieri che raggiungono il sito di rilascio e l'area di tutela ed in particolare sui sentieri 14, 14C, 14D, 14E, 14F, come da cartografia allegata - al di sopra dei 1800 metri di quota (Allegato1).

Dispone altresì:

-che sia attuata specifica sorveglianza da parte del Gruppo Carabinieri Forestali del rispetto della presente ordinanza;

-che la presente venga comunicata ai Comuni interessati;

-che la presente venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per darne la massima informazione al pubblico.

Il Direttore

Dott Igino Chiuchiarelli

Allegato: Cartografia dei sentieri interdetti