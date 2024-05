Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Un turismo esperenziale, a filosofia di vita per assaporare il Parco Regionale Sirente Velino

(Rocca di Mezzo, 15 Mag 24) Come ogni anno il Parco ha deciso di pubblicizzare le iniziative meritevoli presenti all'interno dell'area protetta che esibiscono il patrocinio dell'Ente Parco.

Sono raggruppate in un calendario virtuale "Il Divertilento online 2024" che troverete sul sito ufficiale del Parco nella pagina "Eventi ed appuntamenti". È un invito a prendersi una vacanza dallo stress e dai ritmi frenetici, alla scoperta di un territorio ricco di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali e gastronomiche, in un viaggio fatto di emozione, coinvolgimento e divertimento, ma anche di lentezza, rispetto e consapevolezza.

Il tutto per un'estate all'insegna di avventura, sport, emozioni, sapori locali, storia e cultura, una carrellata di appuntamenti che toccherà splendidi borghi e ambienti incontaminati e tutti gli angoli della nostra area protetta. Vogliamo offrire ai turisti esperienze di ogni tipo da vivere nel rispetto della natura e della cultura. Gli eventi, che si svolgeranno in aree di alto pregio ambientale, aziende agricole e borghi, avranno l'obiettivo di far scoprire le bellezze e le bontà dell'area protetta e daranno linfa allo sviluppo turistico ed economico delle nostre aree montane.

Un grande sforzo organizzativo volto ad animare l'estate nel Parco Regionale Sirente Velino.

Il Divertilento non è un semplice contenitore di eventi, ma racchiude una "filosofia di vita": per il Parco Regionale Sirente Velino si tratta di un turismo esperienziale, diverso da quello di massa in cui il viaggiatore vuole essere il protagonista della propria vacanza. Spesso il turismo esperienziale viene accostato allo Slow Tourism, ovvero al "turismo lento", legato alla salvaguardia dell'ambiente, della cultura e delle tradizioni, insomma un modo originale per far scoprire e amare un territorio incontaminato dove la natura è protetta.

L'obiettivo è di lasciare ai turisti un ricordo indelebile dei luoghi visitati, arricchendo la loro esperienza di emozioni e sensazioni indimenticabili. Una volta tornati a casa i viaggiatori si sentiranno arricchiti e appagati, oltre che più rilassati e in pace con se stessi, perché viaggiare "lenti" permette di vivere la propria avventura in modo più sostenibile, in netto contrasto con i ritmi frenetici a cui siamo abituati ogni giorno e nel pieno rispetto dell'ambiente che ci circonda.

Speriamo che anche questo possa servire anche a farVi sentire sempre di più abitanti del Parco!