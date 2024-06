conferenza stampa mercoledì 12 giugno 2024, ore 11, presso Sala Fabiani -Emiciclo del Consiglio Regionale d’Abruzzo in L’Aquila

(Rocca di Mezzo, 11 Giu 24) Giunge alla V edizione la Festa del Respiro, il meeting annuale dell'Associazione Nazionale Borghi del Respiro che vede l'assegnazione del titolo di Borgo del Respiro a 18 nuovi Comuni entrati a far parte della Rete, impegnati nella tutela della salute respiratoria e della qualità dell'aria, della protezione della natura e di un turismo sostenibile. L'Associazione Nazionale Borghi del Respiro si costituisce il 20 maggio 2020 dallo sviluppo di un'idea originale dello Pneumologo Aquilano Vincenzo Colorizio sviluppata sin dal 1995 con molteplici iniziative per la salute respiratoria (campagne di lotta al tabagismo, spirometrie delle piazze, tutela ambientale) culminata con la proclamazione da parte dell'AIPO di "L'Aquila Città Nazionale del Respiro" nel 2010. Inoltre nel 2015 dalla creazione dell'Oasi del Respiro in Nocera Umbra da parte di un'altra abruzzese, la Botanica Francesca Marinangeli, Ricercatrice del CREA di Perugia. Pertanto l'Associazione si pone lo specifico intento di promuovere una visione integrale della salute umana, dal punto di vista fisico, psichico e spirituale, sensibilizzando la popolazione ai sani stili di vita e valorizzando piccoli Comuni montani. La 5a Festa del Respiro, già patrocinata nelle prime edizioni dal Ministero della Tutela dell'Ambiente e del Mare MATTM, quest'anno registra la partecipazione della Rete Rurale Nazionale- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste MASAF, che si affianca al patrocinio storico di ISTO-OITS, UNPLI, MeSVA dell'Università dell'Aquila, AIPO-ITS, Sitab-Società Italiana di Tabaccologia, Associazione pBPCO onlus nonché a quelli del Consiglio Regionale d'Abruzzo e del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino.

A Rocca di Cambio, sabato 15 giugno, il programma prevede:

- ingresso di 14 Comuni del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, che si aggiungono agli 8 già approvati

in precedenza. Il Parco, costituito da 22 borghi, sarà proclamato 1° Parco Europeo dei Borghi del Respiro

- ingresso di nuovi 4 Comuni: Campo di Giove (AQ), Rosello (CH), San Benedetto in Perillis (AQ), Tonezza

del Cimone (VI)

La Coordinatrice del Comitato Scientifico, che effettua le valutazioni annuali, dott.ssa Francesca Marinangeli,relazionerà sui criteri di valutazione e sulle azioni virtuose che i nuovi Borghi ammessi hanno scelto di attuare nel proprio territorio nei prossimi 3 anni.

Programma della giornata

Ore 10,30 Modera Roberta Galeotti, Giornalista e Componente CORECOM Abruzzo

Ore 10,45 Proiezione di scene di film girati sulle Rocche selezionate da Piercesare Stagni, Presidente di

Abruzzo Film Commission

Ore 11,00 Saluti di benvenuto: Gennaro Di Stefano, Sindaco di Rocca di Cambio, Autorità civili, militari e

religiose

Ore 11,05 Avvio dei lavori da parte del Presidente Vincenzo Colorizio

Ore 11,30 Valutazioni del Comitato Scientifico, Coordinatrice Francesca Marinangeli, CREA, Rete Rurale

Nazionale; saluti in videomessaggio del Cav. Antonio Rancati, Coordinatore generale Centro Europeo Terza

Rivoluzione Industriale, e del Dr. Charles-Etienne Bélanger, Direttore ISTO, e di Isabel Novoa, Presidente

ISTO, Organizzazione Internazionale del Turismo Sociale

Ore 11,45 Presentazione del 1° Parco Europeo dei Borghi del Respiro, Presidente Francesco D'Amore

Ore 12,15 Consegna delle targhe e firma del Patto del Respiro con i Sindaci dei Comuni del Parco Regionale

Sirente-Velino

Ore 13,15 Conclusioni

Ore 15,00 Visita della Abbazia di Santa Lucia guidata da Lino Pietropaoli della locale Pro Loco

Durante la giornata sarà esposta al pubblico la Mostra di pittura Anima e Natura, degli artisti Mimmo

Emanuele, Paolo Pietraforte, Patrizia Vespasiani, Antonio Zenadocchio.

Comitato organizzatore

Supporto della Rete Rurale Nazionale, referente scheda 22.1: Francesca Marinangeli, Ricercatrice CREA, Igino

Chiuchiarelli (Direttore Parco Sirente-Velino), Loretta Pace (Docente MESVA), Oriana Di Girolamo (Assessore

Comune Rocca di Cambio), Sestina Lucantonio (Presidente Pro Loco), Gruppo Alpini Rocca di Cambio