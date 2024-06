Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 12 Giu 24) Il Comune di Massa d'Albe, richiamata la nota del Parco Regionale Sirente Velino la quale comunica che, nell'ambito dell'accordo operativo tra Ente Parco e C.A.I sez. Avezzano per il monitoraggio della rete sentieristica del Parco, la Sez. Cai ha trasmesso scheda di sopralluogo relativa al sentiero n. 6 rilevandone problematiche di sicurezza e pertanto ne propone la chiusura, ha disposto la chiusura del sentiero n. 6 con Ordinanza n.5 del 11/06/2024 avente per oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO DEL SENTIERO N. 6 DEL MONTE VELINO, COSIDDETTO "DIRETTISSIMA DA FONTE CANALE".

.

Significato di:

APERTO (Itinerario Sentieristico Aperto): itinerario per il quale non sono giunte segnalazioni su eventuali criticità e problematiche, tanto da renderlo non accessibile/percorribile o da doverne indurre la chiusura da parte delle Autorità competenti e per il quale l'attività di verifica della percorribilità condotta dai soggetti incaricati dall'Ente Parco ha avuto esito positivo.

CHIUSO (Itinerario Sentieristico Chiuso): itinerario interdetto per ordinanza delle Autorità competenti (Prefetto, Sindaco, ecc.) per ragioni di pubblica sicurezza, o per disposizione dell'Ente Parco, per ragioni di salvaguardia e tutela ambientale o per il quale l'attività di verifica di percorribilità da parte dei soggetti incaricati dall'Ente Parco ha avuto esito negativo.

VERIFICA (Itinerario Sentieristico Chiuso per verifica): itinerario interdetto temporaneamente in quanto l'attività di verifica di percorribilità da parte dei soggetti incaricati dall'Ente Parco non è stata ancora completata.