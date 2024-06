(Rocca di Mezzo, 13 Giu 24) AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL DLGS N. 36/2023, ART. 50 COMMA 1, LETT. E) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO. PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2029

Si rende noto che l'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino intende procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria, finalizzato a garantire la gestione finanziaria dell'Ente, mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lettera e) previa consultazione di tutti gli operatori interessati, individuati tramite il presente avviso di manifestazione di interesse, che saranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara da espletare tramite la piattaforma NET4MARKET Spa.

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni del servizio in oggetto indicato.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno:

- presentare richiesta specificando la forma di partecipazione;

- dichiarare il possesso dei requisiti richiesti (conformemente alla propria modalità di partecipazione);

Tali documenti, i cui modelli appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante sono allegati al presente avviso, dovranno essere compilati, resi firmati digitalmente in formato non modificabile (.pdf) ed inviati tramite pec: parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 giugno 2024.

Scadenza 21/06/2024