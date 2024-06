(Rocca di Mezzo, 21 Giu 24)

Negli ultimi anni, il Parco Naturale Regionale Sirente Velino ha intrapreso un percorso di valorizzazione e promozione del proprio territorio, perseguendo l'importante missione di conservare, proteggere e condividere la bellezza inestimabile di questa area naturale. L'obiettivo del Parco è favorire una coesistenza armoniosa tra le comunità locali e la natura, promuovendo uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

Nel 2022, il Parco Sirente Velino, insieme ai partner impegnati in azioni concrete, ha ottenuto presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, il riconoscimento della Fase 1 della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS). Questo importante traguardo rappresenta non solo una certificazione, ma anche uno strumento metodologico che facilita una gestione più efficace delle aree protette per lo sviluppo di un turismo sostenibile. La Carta Europea del Turismo Sostenibile permette infatti di creare sinergie tra i diversi attori del territorio, attraverso il coinvolgimento della comunità locale nel Forum e l'approvazione di una Strategia comune per lo sviluppo turistico sostenibile, culminata nel Piano delle Azioni 2022-2026.

Guardando al futuro, il Parco si prepara ora ad implementare la Fase 2 della CETS, rivolta specificamente agli operatori economici locali, come le strutture ricettive e le professioni turistiche. Questa fase prevede l'adozione di un disciplinare volto al miglioramento socioeconomico-ambientale, il cui rispetto verrà verificato dal Parco stesso. Gli operatori che aderiranno a questo disciplinare riceveranno una certificazione che attesterà il loro impegno per un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

In quest'ottica, il Parco Naturale Regionale Sirente Velino invita tutti gli interessati al secondo incontro della Fase 2 della CETS, dedicato alla certificazione degli operatori economici. L'incontro si terrà online il prossimo 28 giugno. Per partecipare, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo email: cets@sirentevelino.it.

La partecipazione a questo evento rappresenta un'importante opportunità per gli operatori locali di contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile del territorio, rafforzando al contempo la propria posizione all'interno di un network europeo di eccellenza nel turismo sostenibile.

Per ulteriori informazioni sul Parco Naturale Regionale Sirente Velino e sulle iniziative legate alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, vi invitiamo a visitare le pagine dedicate nel sito ufficiale https://www.parcosirentevelino.it/pagina.php?id=402