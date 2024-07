(Rocca di Mezzo, 05 Lug 24)

è indetta la procedura di selezione per progressione verticale- riservata ai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente Parco appartenenti all'Area professionale Operatori (ex categoria A) volta alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato in Area Operatori Esperti.

SCADENZA: entro il 16 luglio 2024 alle ore 14:00