Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 16 Lug 24)



Russell Crowe in Abruzzo, con uno scatto fotografico ha "scatenato l'inferno".

"Il Monte Velino affascina il grande attore Russell Crowe, tanto da fotografarlo e postarlo sui social, con l'immancabile e ormai famoso suggerimento sulla sua posizione "Where am I now?", cioè "Dove mi trovo ora?". Una vetrina internazionale incredibile per il nostro Parco" il commento del presidente Francesco D'Amore.



"In moltissimi hanno riconosciuto il profilo del monte Velino - ha aggiunto D'Amore - nello scatto pubblicato qualche giorno fa dall'attore neozelandese Russell Crowe, celebre, tra le altre cose, per il personaggio di Massimo Decimo Meridio, nel colossal Il Gladiatore. Il Parco Sirente Velino la aspetta, caro Russell, per una passeggiata sul Monte Velino, passando per il Rifugio Sebastiani!"

Russell Crowe, in queste settimane in Italia nella veste di musicista per le numerose tappe del tour con la band The Gentlemen Barbers - che sta girando l'intera penisola -, ha attraversato anche l'Abruzzo, passando per la Marsica. Da lì ha scattato la foto che ha postato su X, per lasciare indizi social sui suoi spostamenti, incuriosendo e appassionando i suoi fan, ormai abituati a quella che sembra essere una vera consuetudine per l'attore. "Nella foto pubblicata si staglia il Monte Velino, che ha catturato l'attenzione di Russell Crowe e di tutte le migliaia di persone che, in poco tempo, hanno interagito con l'immagine. Una vetrina prestigiosa per il Parco Sirente Velino, finito insieme ad altre località e scorci del Centro Italia, in questi giorni, sul profilo social di uno degli attori più celebri del panorama cinematografico internazionale: amatissimo in Italia dopo lo straordinario successo del film Premio Oscar Il Gladiatore, di Ridley Scott".



L'attore non ha mai nascosto il suo legame con l'Italia, tanto che nella recente data del tour ad Ascoli Piceno, parlando in italiano, ha urlato di appartenere "a queste terre", riferendosi proprio alla città marchigiana di Ascoli, da dove, in passato, partì uno dei suoi antenati. Se avrà fatto altre soste lungo il suo percorso nella Marsica, al momento, non è dato saperlo: intanto, tra i commenti alla foto, è stata animata la discussione per tentare di indovinare dove si trovasse l'attore, ipotizzando si trattasse del Vesuvio e dell'area di Pompei. È stato invece il Parco Sirente Velino a catturare l'attenzione di Russell Crowe, un 'gladiatore' incantato dai panorami di naturale bellezza.