Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 17 Lug 24)

Tre giorni per riscoprire o scoprire le Grotte di Stiffe… al buio. Si rinnova l'appuntamento con le Notti Magiche, eventi in cui si potranno visitare le Grotte al buio, nei diversi turni di ingresso a partire dalle ore 19:30. Solo le luci dei caschetti protettivi accompagneranno i turisti alle visite speciali in notturna: un evento che si ripropone dopo i grandi successi di partecipazione degli scorsi anni.

Le guide specializzate condurranno i visitatori all'interno degli ambienti delle Grotte, attraverso esperienze suggestive ed emozionali che regaleranno ai partecipanti un tour immersivo in cui saranno i sensi i veri protagonisti dell'avventura 'in notturna'.

La grotta, infatti, senza luci artificiali, assume un aspetto ancora più intenso, garantendo un importante ritorno sensoriale: ad incominciare dall'azione di sperimentare il vero buio, quello tipico dell'ambiente grotta. Un'iniziativa che torna, quindi, per curiosi ed appassionati, su input dell'ATC, l'Azienda Territorio e Cultura che gestisce il sito turistico del Comune di San Demetrio ne' Vestini.

I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione dal sito www.grottedistiffeofficial.it o al numero 0862583798.