Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 25 Lug 24) Nell'estate della valle subequana Proloco "La Torre" di Castel di Ieri propone, in collaborazione con Officine Sperimentali, due cicli di laboratori per bambine/i e ragazze/i, dal 29 luglio al 2 agosto e dal 26 al 30 agosto, dalle 9.30 alle 12.30.

Ci cimenteremo in tante e stimolanti attività legate tra loro dal filo rosso della sostenibilità, in connessione con la Natura: conosceranno le piante presenti nell'orto botanico della Madonna del Soccorso con un Collage, costruiranno uno strumento musicale riciclando materiali di scarto, creeranno maschere con quanto la natura offre e impareranno a fare il pane, il tutto in un'ottica inclusiva e rispettosa per l'Ambiente, la Terra e i suoi abitanti, piccoli e non.

I laboratori per scoprire, creare e giocare sono appuntamenti di educazione ambientale e didattica del riciclo con l'obiettivo di insegnare divertendosi come la natura crea e trasforma i porpri elementi e come noi possiamo utilizzarli per realizzare strumenti, cibo, arte e tante fantastiche cose, rispettando il Pianeta e chi lo abita.

Per info ed iscrizioni: Proloco "La Torre" 350 5949184

https://discover-casteldiieri.it/ - Fb: Pro Loco "La Torre" Castel di Ieri – IG:proloco_latorre_casteldiieri

https://www.officinesperimentali.com/ - Fb: Officine Sperimentali