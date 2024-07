Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 26 Lug 24) Tornano a grande richiesta le aperture straordinarie della sede dell'Ente Parco, in Viale XXIV Maggio, snc, per poter permettere ai numerosi turisti di essere guidati in un percorso culturale all'interno della dimora.

Le giornate saranno le seguenti:

06 agosto 2024;

13 agosto 2024;

20 agosto 2024.

Le visite guidate saranno affidate all'Arch. Lucia Valente, collaboratrice della Pro Loco e del Parco.

L'orario previsto è a partire dalle ore 18.30 previa prenotazione obbligatoria presso la Pro Loco di Rocca di Mezzo.

Villa Cidonio, "La Villa", come veniva indicata al tempo del suo antico splendore verso la fine degli anni Venti, fu progettata dal Professor Vincenzo Fasolo dell'Università di Roma, architetto molto conosciuto in quegli anni. I mastri muratori che vi lavorarono raccontavano che la villa fu realizzata con i migliori materiali che il mercato dell'epoca poteva offrire.

La Villa, di gusto eclettico, evoca in particolare le limpide forme del tardo rinascimento toscano. La robusta compattezza della costruzione poggia su uno zoccolo di bugnato rustico sopra cui si sviluppa la struttura in laterizio con inserti in travertino, studiati per accentuare il contrasto chiaroscurale delle componenti decorative. I tre avancorpi, il monumentale ingresso ad arco, l'eleganza del disegno di certe finestre a lunetta, ingentilite dalle figure in rilievo e dalle cornici in pietra, i tetti sfalsati e sovrapposti irti di fantasiosi camini ad arnia, i ferri battuti e le decorazioni murali, contribuiscono a plasmare l'aspetto quasi fiabesco della Villa.

All'interno è possibile apprezzare le stesse linee dell'esterno, ulteriormente ammorbidite dalla mano dell'architetto con un sapiente uso del legno, in armonia con gli altri materiali cari al gusto rinascimentale, accostato alla pietra scolpita dei caminetti, al cotto dei pavimenti e al ferro battuto dei lumi. L'arredo è ricco di mobili antichi, arazzi e quadri d'epoca. Gli interni si articolano in tredici stanze affacciate su ben quattromila metri di giardino.

Prima della Seconda Guerra Mondiale, tra quelle mura passarono personaggi potenti nel campo della politica, della finanza e dell'industria. Le vicende belliche coinvolsero anche "la Villa", che fu requisita e occupata dalle truppe tedesche. La struttura scampò fortunatamente anche ai bombardamenti: le bombe caddero infatti a pochi passi dalla struttura senza arrecare tuttavia alcun danno.

Villa Cidonio è attualmente la sede del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.