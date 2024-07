Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 31 Lug 24) Le Gole di Celano possono riaprire. Da domani, giovedì 1 agosto, sarà di nuovo possibile visitare il Canyon del Parco Sirente Velino. La chiusura si era resa necessaria in seguito alla caduta di un grosso masso sul sentiero 12.

La prima segnalazione dell'accaduto è giunta da un escursionista che, lo scorso 27 luglio, ha telefonato al numero unico del 112 riferendo della caduta di un masso di grosse dimensioni sul sentiero n° 12 delle Gole di Aielli-Celano, in un punto indicato a circa 30 minuti dalla Fonte degli Innamorati. Il 112 ha allertato i Vigili del fuoco e i Carabinieri forestali, i quali, a loro volta, hanno segnalato l'accaduto al presidente della sezione CAI di Avezzano, Franco Salvati. Inoltrata la segnalazione al Parco regionale Sirente Velino, l'Ente ha provveduto a bloccare le prenotazioni al sentiero 12, avvisando tutti coloro che avevano già effettuato una prenotazione circa la non fruibilità delle Gole. Una comunicazione pubblicata anche sul sito internet ufficiale dell'Ente Parco.

Attraverso un'attività sinergica con i Comuni di Celano, Aielli ed Ovindoli, il Parco ha informato i sindaci dei territori interessati della necessità di verificare l'esistenza di possibili pericoli, da accertare tramite sopralluogo tecnico. I primi controlli si sono svolti il giorno successivo alla segnalazione, domenica 28 luglio, alla presenza del presidente della sezione CAI Avezzano, Franco Salvati, e di Giuseppe Ruscio, della sottosezione CAI Celano. La verifica sul tracciato non ha fatto riscontrare problemi. Mentre ieri, martedì 30 luglio, ha avuto luogo il sopralluogo programmato dal Parco Sirente Velino, che ha incaricato l'ingegner Capassi, tecnico con elevata esperienza nel settore, di effettuare specifiche verifiche sui sentieri afferenti alle Gole di Aielli - Celano, per verificare lo stato dei luoghi. Pur ribadendo la natura particolare del luogo, nella relazione resa dall'ingegner Capassi non si evidenziano problematiche, per cui la sentieristica risulta totalmente percorribile. Naturalmente, si raccomanda la necessità per i fruitori di un'attrezzatura adeguata per affrontare il percorso.

I risultati della relazione sono stati condivisi dall'Ente Parco con i Comuni di Celano, Aielli ed Ovindoli e con le rispettive sezioni CAI: gli enti, appreso l'esito del sopralluogo, hanno deciso congiuntamente di riaprire il tracciato delle Gole fin dalla giornata di giovedì 1 agosto.

"In pochi giorni siamo riusciti a risolvere una possibile criticità, ciò a dimostrazione che il sistema di gestione della rete sentieristica messo a punto ha saputo rispondere in maniera adeguata al primo problema presentatosi", sottolinea il presidente del Parco regionale, Francesco D'Amore.

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per risolvere la situazione, a partire dai sindaci dei territori coinvolti, dalle sezioni CAI, dai volontari. La strada da seguire è ancora lunga, ma la direzione è quella giusta. Naturalmente, cerchiamo sempre di mettere al primo posto la sicurezza delle persone".

Il direttore dell'Ente Parco, Igino Chiuchiarelli, "Vorrei ricordare a tutti che la frequentazione delle Gole di Aielli-Celano è possibile solo previa registrazione sul sito dell'Ente Parco, a garanzia di ognuno. Una metodologia scelta non per rendere complessa la visita ai turisti, ma per organizzare il tutto con norme e regole finalizzate a garantire la sicurezza dei frequentatori, con le loro conoscenze naturali dell'ambiente montano: perché in montagna i rischi ci sono. Com'è stato ricordato anche nel recente film di successo, Un Mondo a Parte, 'LA MONTAGNA LO FA' ".

Buone vacanze a tutti e buon soggiorno nel Parco regionale Sirente Velino.