Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 05 Ago 24) MACRO-MISURA B "RILANCIO ECONOMICO SOCIALE", SUB MISURA B2 "TURISMO, CULTURA, SPORT E INCLUSIONE", LINEA DI INTERVENTO B2.2 "CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI PUBBLICI PER INIZIATIVE DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE, AMBIENTALE E SOCIALE DEL TERRITORIO" DEL PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016 DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Progetto "ICE PARK - INTERACTION AND EXPERIENTIAL CULTURE IN THE PARK". AVVISO PER l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura di supporto al RUP (area lavori).

Scadenza 16/08/2024