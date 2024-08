Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

La presentazione della Carta, edita da Iter Edizioni, ci sarà sabato 10 agosto alle ore 17, nella sede dell'Ente Parco a Rocca di Mezzo.

(Rocca di Mezzo, 06 Ago 24) Nasce la Carta escursionistica del Parco Sirente Velino, a cura di Iter Edizioni, realizzata con il patrocinio dell'Ente Parco.

Si tratta di uno strumento indispensabile per tutti gli amanti dell'outdoor: escursionisti, alpinisti, appassionati di trekking e mountain bike. Dettagliata e aggiornatissima, riporta con la massima cura la rete sentieristica dei massicci del Velino e del Sirente, delle Montagne della Duchessa, dei Monti di Campo Felice, dell'Altopiano delle Rocche, dei Monti della Magnola e della Serra di Celano.

La carta è inoltre corredata dall'elenco dei sentieri, con le indicazioni, per ognuno, dello sviluppo, del dislivello e della difficoltà. Sono indicati anche servizi e strutture, come gli Uffici informazioni del Parco Regionale Sirente Velino, le aree faunistiche, i rifugi, gli impianti sciistici, le aree di sosta, e così via. La carta, suddivisa in 2 comodi fogli (Foglio Nord e Foglio Sud), è stampata in materiale antistrappo ed impermeabile.



La Carta escursionistica 1:25.000 sarà presentata sabato 10 agosto alle ore 17, all'interno della Sede dell'Ente Parco Sirente Velino in Viale XXIV Maggio, Rocca di Mezzo. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Parco Francesco D'Amore e del direttore Igino Chiuchiarelli, interverranno il presidente del GEV, Giovanni di Girolamo, e il reggente della Sottosezione del CAI Altopiano delle Rocche, Livio Allegretti.