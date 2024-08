Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 07 Ago 24) Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Ambientale.

Fino alle ore 14.00 di giovedì 26 settembre 2024 sarà possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno nel 2024.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL). L'accesso alla piattaforma è possibile solo attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Il bando in breve

età tra i 18 e i 28 anni

periodo di impiego in servizio 2024/2025

i progetti hanno una durata tra di 12 mesi

orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore per i progetti di 12 mesi.

assegno di 507,30 euro mensili

la domanda deve essere presentata entro le ore 14:00 del 26 settembre 2024

la data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto; viene stabilita, infatti, tenendo conto di alcune variabili (termine procedure di selezione, compilazione e l'esame delle graduatorie, esigenze specifiche del progetto) ed è pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

l'avvio in servizio avverrà in ogni caso entro il 18 dicembre 2024

puoi ripresentare la domanda se, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hai interrotto il servizio o avuto il progetto interrotto

il calendario di convocazione al colloquio di selezione è pubblicato sul sito dell'Ente che realizza il progetto almeno 10 giorni prima del loro inizio

i colloqui di selezione potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line laddove non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza

a parità di punteggio nelle graduatorie delle selezioni è preferito il candidato maggiore di età

per l'assunzione in servizio, è necessario sottoscrivere il contratto di Servizio civile, scaricandolo da sito del Dipartimento.

Prima di presentare domanda leggi attentamente

Per il progetto "Non solo slogan!", finanziato all'interno del programma "Prima che sia troppo tardi", verranno messi a disposizione 8 posti da operatore volontario che saranno così suddivisi:

Parco Naturale Regionale Sirente Velino (codice sede 203617 - Sede Parco ) - Rocca di Mezzo (AQ), Viale XXIV Maggio snc posti 4

Parco Naturale Regionale Sirente Velino (codice sede 203619 - Centro visita del Camoscio) - Rocca di Mezzo (AQ), Via Giovanni Milanetti n. 15 posti 4

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: Minimo 20 ore settimanali – 1145 ore annue – 5 giorni di servizio settimanali dal lunedì al sabato.

Si richiede agli operatori volontari: - disponibilità all'attività di sentieristica che richiede passione per la montagna e per le attività di trekking; - disponibilità allo studio; - disponibilità a missioni e trasferimenti sui territori dei Parchi e in quelli dove opera il CAI; - flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi (per le attività legate agli eventi, manifestazioni e accoglienza e supporto) e disponibilità al turno spezzato; - almeno due turnazioni mensili a volontario nei giorni festivi; - disponibilità all'effettuazione di tutti i servizi previsti nelle attività progettuali; - il progetto articolato su 5 giorni settimanali può prevede la giornata di riposo in un giorno compreso dal lunedì al sabato; - la partecipazione agli incontri di aggiornamento e riunioni di programmazione e verifica; - la partecipazione attiva in tutte le attività previste nel progetto; - rispetto delle normative in materia di privacy e dei regolamenti dell'ente; - partecipazione all'incontro/confronto con tutti gli operatori di servizio civile coinvolti nel programma di intervento; - obbligo di utilizzo dei DPI (dispositivi di sicurezza individuale) e cura degli stessi; - partecipazione a eventi, seminari, riunioni, manifestazioni anche in orario serale (sempre tenendo presente le direttive del disciplinare in merito all'orario di servizio dei volontari); - la formazione, generale e specifica, potrebbe essere svolta nei giorni festivi (domenica); - la partecipazione ai momenti di verifica e monitoraggio del progetto; - la partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile; - disponibilità a spostarsi nei punti di accesso per il monitoraggio e controllo del territorio, della flora e fauna, bivacchi e rifugi; - disponibilità a trasferimenti per mostre, fiere e eventi.

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali attraverso modelli sostenibili di consumo e sviluppo.

Per informazioni

Delegazione L'Aquila

0862.318637 | 334.7041180

Sportello di supporto alla compilazione della domanda: Via del Gatto n. 6, dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00

Per maggiori info sulle modalità di partecipazione: www.csvabruzzo.it

Scadenza 26/09/2024