Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 12 Ago 24)

L'Italrugby femminile è tornata all'Aquila per la seconda di tre tappe che, in vista dell'appuntamento in Sudafrica, sta vedendo le ragazze allenarsi nel nostro territorio. Prima il dovere poi il piacere per le Azzurre, in visita alle Grotte di Stiffe.

Dai campi d'allenamento alle Grotte di Stiffe, passeggiata esplorativa per le ragazze dell'Italrugby femminile, tornate all'Aquila da giovedì 8 agosto per uno dei tre raduni programmati in questo periodo, in vista della partenza per il Women's XV, a Cape Town, in Sudafrica.

Dopo gli impegni sportivi, le Azzurre sono state ospiti delle Grotte di Stiffe, per una visita fortemente voluta da Giovanni Cappelli, amministratore unico dell'ATC, la Società che gestisce il sito turistico. In seguito all'accordo di collaborazione con L'Aquila 1927, infatti, l'Azienda Speciale Territorio e Cultura continua a promuovere iniziative che guardano proprio allo sport come incentivo per far conoscere sempre più le Grotte di Stiffe.

Munite di caschetto, le ragazze hanno svolto il percorso che conduce alle sale delle Grotte, lasciandosi trasportare dall'atmosfera unica che si respira nell'ambiente. Un'esperienza che ha arricchito il loro soggiorno aquilano e che ha colorato d'azzurro le Grotte, perla naturalistica del Comune di San Demetrio ne' Vestini. Proprio in collaborazione con il sindaco Antonio Di Bartolomeo e con l'amministrazione da lui guidata, le ragazze del rugby si sono poi spostate nel centro del comune di San Demetrio ne' Vestini, dove hanno visitati il Museo degli Alpini.

Le azzurre, che torneranno nuovamente nell'Aquilano dal prossimo 22 agosto - nell'ambito della partnership di FIR con Regione Abruzzo - hanno svolto un programma di sessioni tra campo e palestra, nell'impianto "Enrico Iovenitti", casa del Paganica Rugby. Questo secondo raduno ha fatto seguito a quello precedentemente tenutosi sempre nel capoluogo abruzzese, dal 25 al 28 luglio scorsi, ospitato dal Centro sportivo universitario, il CUS L'Aquila. Chissà che questa breve gita fuori porta non sia di buon auspicio per le rugbiste, chiamate all'importante impegno in Sudafrica dal 27 settembre al 14 ottobre. Forza Azzurre!