Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 12 Ago 24) dopo la presentazione in sede a Rocca di Mezzo, in data 11/08/2024, abbiamo presentato la nuova carta dei sentieri del Parco Regionale Sirente Velino nello splendido scenario che si gode dal rifugio di Malaquagliata nel Comune di Ocre. Ringraziamo a nome del Presidente Francesco D'Amore e di tutto il Consiglio direttivo Chiara Stefanucci e la sua casa editrice ITER che hanno voluto dedicare a questo territorio la propria attenzione e Livio Allegretti reggente della sottosez. Altopiano delle Rocche.. Abbiamo collaborato con le sezioni e sottosezioni CAI dell'Altopiano delle Rocche, Aquila, Avezzano. Sulmona, Celano e GEV a fornire tutte le notizie utili per realizzare un prodotto aggiornato e reale, importante nella fattura e sempre al passo dei tempi. Un ringraziamento va ai nostri collaboratori Daniele Colitti e Igor Antonelli. Un plauso particolare all'ASD di S. Martino d'Ocre che gestisce e custodisce il Rifugio. Noi cerchiamo di costruire un Parco tra e con le comunità. Speriamo di nn aver dimenticato alcuno.